Turkish Airlines осенью увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой
Частоту рейсов между Стамбулом и Одессой увеличат с 14 до 18 в неделю
Авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличит количество рейсов между Стамбулом (Турция) и Одессой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
Сообщается, что Turkish Airlines с 3 сентября увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю.
Рейсы в Одессу будут осуществляться согласно нижеуказанному расписанию:
|
Номер рейса
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прибытие
|
TK 465
|
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
|
Стамбул
|
07:55
|
Одесса
|
09:30
|
TK 466
|
Одесса
|
10:25
|
Стамбул
|
11:55
|
TK 467
|
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
|
Стамбул
|
19:10
|
Одесса
|
20:40
|
TK 468
|
Одесса
|
21:35
|
Стамбул
|
23:05
|
TK 469
|
понедельник, среда, пятница, суббота
|
Стамбул
|
00:50
|
Одесса
|
02:25
|
TK 470
|
Одесса
|
03:20
|
Стамбул
|
04:50
* Указано местное время
Отметим, карта полетов авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 2019 года авиакомпания Ernest Airlines запустит два прямых авиарейса из Харькова в Италию.
Министерство инфраструктуры Украины недавно опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль. Рейтинг украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров". В топ-5 также вошли "Мотор Сич", МАУ, Azur Air и "ФАНэйр".
Рейтинг иностранных компаний, которые летают в Украину, возглавила Alitalia. Далее следуют Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways и Air Baltic.