Turkish Airlines осенью увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой

Новости Общество 16.08.2018 - 13:08
Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)
Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Частоту рейсов между Стамбулом и Одессой увеличат с 14 до 18 в неделю

Авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличит количество рейсов между Стамбулом (Турция) и Одессой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Сообщается, что Turkish Airlines с 3 сентября увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю. 

Рейсы в Одессу будут осуществляться согласно нижеуказанному расписанию:

Номер рейса

Дни вылета

Вылет

Прибытие

TK 465

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

Стамбул

07:55

Одесса

09:30

TK 466

Одесса

10:25

Стамбул

11:55

TK 467

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

Стамбул

19:10  

Одесса

20:40

TK 468

Одесса

21:35

Стамбул

23:05

TK 469

понедельник, среда, пятница, суббота

Стамбул

00:50

Одесса

02:25

TK 470

Одесса

03:20

Стамбул

04:50

* Указано местное время

Отметим, карта полетов авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 2019 года авиакомпания Ernest Airlines запустит два прямых авиарейса из Харькова в Италию.

Министерство инфраструктуры Украины недавно опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль. Рейтинг украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров". В топ-5 также вошли "Мотор Сич", МАУ, Azur Air и "ФАНэйр".

Рейтинг иностранных компаний, которые летают в Украину, возглавила Alitalia. Далее следуют Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways и Air Baltic.

В аэропорту "Львов" сообщили об отмене рейсов компании Ernest
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