Turkish Airlines осенью увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой

Частоту рейсов между Стамбулом и Одессой увеличат с 14 до 18 в неделю

Авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличит количество рейсов между Стамбулом (Турция) и Одессой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Сообщается, что Turkish Airlines с 3 сентября увеличит количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю.

Рейсы в Одессу будут осуществляться согласно нижеуказанному расписанию:

Номер рейса Дни вылета Вылет Прибытие TK 465 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье Стамбул 07:55 Одесса 09:30 TK 466 Одесса 10:25 Стамбул 11:55 TK 467 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье Стамбул 19:10 Одесса 20:40 TK 468 Одесса 21:35 Стамбул 23:05 TK 469 понедельник, среда, пятница, суббота Стамбул 00:50 Одесса 02:25 TK 470 Одесса 03:20 Стамбул 04:50

* Указано местное время

Отметим, карта полетов авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 2019 года авиакомпания Ernest Airlines запустит два прямых авиарейса из Харькова в Италию.

Министерство инфраструктуры Украины недавно опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль. Рейтинг украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров". В топ-5 также вошли "Мотор Сич", МАУ, Azur Air и "ФАНэйр".

Рейтинг иностранных компаний, которые летают в Украину, возглавила Alitalia. Далее следуют Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways и Air Baltic.