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Туреччина введе для туристів податок на безпеку

Новини » Політика    27.12.2018 - 18:04
Туреччина введе для туристів податок на безпеку
Ілюстративне фото (airforcemedicine.af.mil)

Передбачається, що податок на безпеку квитки будуть включати самі авіакомпанії

З січня 2019 року іноземні громадяни Туреччини повинні будуть сплатити збір для забезпечення безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Збір становитиме 1, 5 євро. Турецькою владою ця сума, як вказує Anadolu, вже зафіксована. Передбачається, що податок на безпеку в квитки будуть включати самі авіакомпанії.

Збір стягуватиметься у всіх аеропортах Туреччини, які обслуговує місцеве Управління державних аеропортів. Звільнені від його оплати будуть тільки іноземці, які прибули в Туреччину в рамках пошуково-рятувальних операцій або для надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль.

Додамо, що авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою. Turkish Airlines збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.

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