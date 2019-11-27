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Турция возобновила военную операцию в Сирии

Новости » Политика     27.11.2019 - 08:32
Турция возобновила военную операцию в Сирии
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Совбезе Турции заявили, что операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей"

Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".

"Операция "Источник мира", начатая в прошлом месяце, которая способствует миру и стабильности в регионе, продлится до тех пор, пока не достигнет своих целей, принимая все меры для предотвращения вреда гражданским лицам", - говорится в заявлении Совета.

Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно скорее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.

"Мы призываем международное сообщество поддержать борьбу Турции, которая направлена на безопасное и добровольное возвращение сирийцев в свою страну без какой-либо дискриминации по этнической принадлежности или религии", - заявили в турецком Совбезе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в пятницу, 1 ноября, турецкие и российские военные начали совместное патрулирования вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.

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