На севере Сирии произошло масштабное столкновение с армией Турции, есть жертвы

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Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию 9 октября

В ходе масштабного вооруженного столкновения на севере Сирии с армией Турции погибли шесть сирийских солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Сообщается, что это первый масштабный бой между правительственной армией Сирии и турецкими военными после того как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.

"Впервые начались ожесточенные бои между сирийской и турецкой армиями", - заявила британская группа мониторинга.

Напомним, курдские вооруженные силы не покинули территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, курдские силы не были полностью выведены с приграничной территории, как это было согласовано во время подписания меморандума между Турцией и Российской Федерацией. Он так же заявлял, что если курды не выведут войска на расстояние около 30 км (18 миль) от турецкой границы, турецкие силы очистят их.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии. По его словам, курдские силы должны покинуть приграничные территории с "безопасной зоной" в Сирии, если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье турецкие военные сообщили об обстрелах со стороны курдских сил. В результате обстрела города Рас-аль-Айн погиб один турецкие военный.