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Туреччина відновила військову операцію в Сирії

Новини » Політика     27.11.2019 - 08:32
Туреччина відновила військову операцію в Сирії
Ілюстративне фото (GettyImages)

В Радбезі Турції заявили, що операція буде тривати, "поки не досягне своїх цілей"

Рада національної безпеки Туреччини відновила військову операцію на півночі Сирії. Про це повідомляє Anadolu.

Як зазначається, операція буде тривати, "поки не досягне своїх цілей".

"Операція "Джерело миру", розпочата минулого місяця, яка сприяє миру та стабільності в регіоні, триватиме доти, поки не досягне своїх цілей, вживаючи всіх запобіжних заходів для запобігання шкоди цивільним особам", - йдеться у заяві Ради.

Туреччина також розраховує, що США та Росія якнайшвидше виконають свої домовленості з Анкарою щодо очищення терористів з районів північної Сирії.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати боротьбу Туреччини, яка спрямована на безпечне та добровільне повернення сирійців у свою країну без будь-якої дискримінації за етнічною приналежністю або релігії", - заявили у турецькому Радбезі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відновили на території Сирії антитерористичну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава". Зокрема, 22 листопада американські військові провели масштабну операцію проти бойовиків ІДІЛ в провінції Дейр-ез-Зор.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що в п'ятницю, 1 листопада, турецькі і російські військові почали спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії.

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