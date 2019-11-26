Эрдоган заявил о продолжении операции в Сирии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Операция в Сирии будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Yenisafak.

Так, во время заседания Совета нацбезопасности Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии под названием "Источник мира" не завершена и будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует снова возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские военизированные формирования не отведут свои силы от турецко-сирийской границы.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Как известно, в октябре Турция объявила о начале военной операции в северной Сирии под названием "Источник мира", которая была направлена против курдских военизированных формирований. Эрдоган заявлял, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от курдов, которых Турция считает террористами.