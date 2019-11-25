США возобновили операцию в Сирии

Иллюстративное фото (ABC News)

22 ноября солдаты США и курдские бойцы воссоединились для миссии по уничтожению боевиков ИГИЛ

Военнослужащие Соединенных Штатов возобновили масштабную контртеррористическую миссию против Исламского государства в северной Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, 22 ноября американские солдаты и сотни сирийских курдских бойцов воссоединились, чтобы провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зур, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

"В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. По его словам, в данный момент в зоне проведения турецкой военной операции в Сирии нет ни одного американского военного.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США не выполнили соглашение по Сирии. В частности, по его словам, Соединенные Штаты не способствовали выводу курдских боевиков с территории "безопасной зоны".

Добавим, что военные подразделения армии США перебрались в Ирак с северо-востока Сирии по приказу Дональда Трампа. На иракско-сирийском пограничном переходе на окраине иракской провинции Дахук было замечено более ста бронированных автомобилей, перевозящих американских военных.