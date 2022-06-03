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Турция входит в число стран, покупающих зерно, украденное Россией, - посол в Анкаре

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также обратился за помощью к турецким властям и Интерполу в расследовании того, кто причастен к перевозкам зерна транзитом через турецкие воды.

Напомним, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".

Кроме того, страны, которые будут покупать у России похищенную у Украины сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению похищения.

Добавим, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Впрочем, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

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