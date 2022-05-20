Украина в ООН предостерегла другие страны от покупки ворованного зерна

Государства, которые будут покупать у России похищенную у Украины сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению похищения. Об этом заявил в Совете Безопасности ООН советник Постпреда Украины при ООН Сергей Дворник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Дипломат отметил, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокировки Россией портов на Черном море.

По его словам, еще одной угрозой являются действия России по конфискации украинского зерна для собственного потребления или нелегальной продажи на международных рынках. Российские оккупанты уже украли не менее 400-500 тыс. тонн зерна.

"Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, которые экспортирует Россия, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению", – сказал Дворник.

Советник Постпреда Украины при ООН также отметил, что не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за возможный голод миллионов людей в Азии, Африке и других частях света и на оккупированных территориях Украины.