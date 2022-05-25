Россия готова создать проход для экспорта зерна в обмен на снятие санкций
Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.
Так, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что для решения данной продовольственной проблемы нужен "комплексный подход", в том числе снятие санкций на экспорт российских товаров и финансовые платежи.
Кроме того, российский чиновник добавил, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты.
"РФ также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", - заявил представитель МИД.
Напомним, сейчас Украина ведет переговоры для деблокады украинских портов. В частности, Британия заявила, что готова отправить в Черное море свои корабли для защиты украинских судов с зерном.
Также ранее мы сообщали, что РФ заминировала пути от Босфора до Одессы, обвинив в этом Украину.
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