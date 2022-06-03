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Туреччина входить до числа країн, що купують зерно, вкрадене Росією, - посол в Анкарі

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина входить до числа країн, що купують зерно, яке Росія вкрала в України.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.

Нагадаємо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".

Крім того, країни, які купуватимуть у Росії викрадену в України сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину викрадення.

Додамо, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Втім, нещодавно Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Однак РФ вимагає для цього зняти санкції.

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ТурцияВійна Росії проти України