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Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 20:17
Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина

Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.

По его словам, теперь водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.

"Перевозчикам предоставляется 72 часа, чтобы завершить перевозку и осуществить разгрузку. Приоритет на таможенных пунктах - перевозка продуктов питания, лекарств и медицинского груза", - пишет Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции коронавирус обнаружили в более 100 тыс. лиц.

Первый случай заражения COVID-19 Турция сообщила 10 марта. В начале апреля число заболевших достигло 15 тыс. лиц. Тогда же в Турции ввели комендантский час.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа. Сначала турецкая власть сосредоточится на восстановлении внутреннего туризма. Ожидается, что отели начнут открываться в конце мая.

До этого предполагалось, что Турция может открыть туристический сезон в конце мая.

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