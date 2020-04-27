Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних перевезень

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину

Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія в Telegram.

За його словами, тепер водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину.

"Перевізникам надається 72 години, щоб завершити перевезення і здійснити розвантаження. Пріоритет на митних пунктах - перевезення продуктів харчування, ліків і медичного вантажу", - пише Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині коронавірус виявили у понад 100 тис. осіб.

Про перший випадок зараження COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. На початку квітня число хворих досягло 15 тис. осіб. Тоді ж у Туреччині ввели комендантську годину.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня. Спочатку турецька влада зосередиться на відновленні внутрішнього туризму. Очікується, що готелі почнуть відкриватися в кінці травня.

До цього передбачалося, що Туреччина може відкрити туристичний сезон в кінці травня.