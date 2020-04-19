ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция может открыть туристический сезон в конце мая

Новости » Общество     19.04.2020 - 05:49
Турция может открыть туристический сезон в конце мая
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Турции около 1900 человек инфицированы коронавирусом

Турция может снять карантин и открыть границы для старта туристического сезона в мае 2020 года. Об этом передает DW.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой завил, что к этому времени ситуация с новым вирусом SARS-CoV-2 "придет в норму".

По состоянию на 18 апреля в Турции 1890 больных с коронавирусом скончались, а общее число заражений достигло 82 тыс. 329.

Возбудитель заболевания COVID-19 проник в Турцию в марте. Власти Турции в целях борьбы с заболеванием приостановили международное авиасообщение и ввели ряд ограничений на перемещение внутри страны.

Коронавирус в мире выявлен у более 2,2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года.

Напомним, 19 апреля в Израиле частично ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за епидемии коронавируса. Эти меры в первую очередь коснутся образа жизни граждан, а также они будут направлены на расширение экономической деятельности.

В Израиле частично снимают карантин Испания намерена ослабить карантин для детей с 27 апреля
Новости Украины Турциякарантин
News
On Top