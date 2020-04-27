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Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 14:24
Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive
Фото: министр туризма Турции Мехмет Эрсой (turizmgunlugu.com)

Сначала в Турцию пустят туристов из стран, где COVID-19 пойдет на спад

Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа. Об этом заявил министр туризма Мехмет Эрсой, передает Hurriyet.

По его словам, сначала турецкие власти сосредоточатся на восстановлении внутреннего туризма. Ожидается, что отели начнут открываться в конце мая.

"Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний трафик начнется в конце мая. Туристический сезон откроется внутренними рейсами", - отметил Эрсой.

Он также отметил, что общественные места и достопримечательности будут переоборудованы согласно требованиям социального дистанцирования. Кроме того, в отелях не будет системы питания all inclusive, вместо этого они перейдут на систему комплексного питания.

На втором этапе будет запущено авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начало иностранного туризма ожидается к концу августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции коронавирус выявили у более 100 тыс. человек.

До этого предполагалось, что Турция может открыть туристический сезон в конце мая.

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