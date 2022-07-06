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Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции членов РПК и FETO

Фото: Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции членов РПК и FETO
Автор: Мария Кучерявец

Турция направила письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра юстиции Турции Бекира Боздага, которого цитирует TRT Haber.

"В Швецию и Финляндию было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO", - заявил он.

Напомним, после заявлений Швеции и Финляндии вступить в НАТО власти Турции выступили против пока страны не выполнят ряд ее условий. Среди которых было прекращение поддержания рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Страны подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит вступление стран на саммите в Мадриде.

Кроме того, согласно Меморандуму, Анкара, Стокгольм и Хельсинки обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

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