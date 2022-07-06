Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO

"До Швеції та Фінляндії було надіслано листа з нагадуванням про вимоги про екстрадицію терористів РПК і FETO", - заявив він.

Нагадаємо, після заяв Швеції та Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступила проти поки країни не виконають низку її умов. Серед яких було припинення підтримання Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.

Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Країни підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.

Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.