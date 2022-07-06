RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO

Фото: Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина надіслала письмову вимогу Швеції та Фінляндії щодо екстрадиції членів Робочої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, якого цитує TRT Haber.

"До Швеції та Фінляндії було надіслано листа з нагадуванням про вимоги про екстрадицію терористів РПК і FETO", - заявив він.

Нагадаємо, після заяв Швеції та Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступила проти поки країни не виконають низку її умов. Серед яких було припинення підтримання Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.

Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Країни підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.

Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндия