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Турция хочет письменных гарантий от Финляндии и Швеции. Переговоры начнутся завтра

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Анкара, Вторник 24 мая 2022 14:47
Турция хочет письменных гарантий от Финляндии и Швеции. Переговоры начнутся завтра Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Турции необходимо получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО. Переговоры сторон начнутся уже завтра, 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует Hürriyet.

Письменные гарантии

"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия", - заявил Чавушоглу.

Кроме того, еще одним требованием Турции к Финляндии и Швеции является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в страну.

Трехсторонняя встреча

В своем заявлении министр также сообщил, что делегации двух стран прибудут в Анкару сегодня вечером. А трехсторонняя встреча, как ожидается, состоится уже завтра.

При этом, по словам Чавушоглу, для обсуждения этой темы могут состояться переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии.

Он рассказал, что это инициатива самого генсека Альянса, однако не уточнил, когда и где может пройти такая встреча.

Напомним, сегодня Турция опубликовала официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Анкара требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией, которая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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