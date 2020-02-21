Турция сохранит военное присутствие в Сирии, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Турецкие войска покинут Идлиб после прекращения насилия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит сохранять военное присутствие на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, турецкие войска будут оставаться в сирийской провинции Идлиб до того времени, пока режим Башара Асада не прекратит насилие.

Кроме того, сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно ситуации на севере Сирии. Европейские лидеры предложили 5 марта провести в Стамбуле "четырехсторонний саммит" по Идлибу.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон и Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры Франции и Германии призвали Москву повлиять на режим Асада с целью прекращения эскалации в провинции Идлиб.

Кроме того, Европейский союз призвал участников военного конфликта в сирийском Идлибе к прекращению военных действий в регионе. В Брюсселе призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства.

Как писало РБК-Украина, 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако Асад не планирует прекращать наступление на сирийскую провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.