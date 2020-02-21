ЕС призвал к прекращению военных действий в Идлибе

Фото: Совет ЕС (europa.eu)

ЕС предложил передать в Международный суд материалы по ситуации в Сирии

Европейский союз призвал участников военного конфликта в сирийском Идлибе к прекращению военных действий в регионе. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза.

В ЕС призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международным правам человека и предоставить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ всем нуждающимся.

"ЕС вновь самым решительным образом повторяет свои призывы ко всем сторонам установить устойчивое прекращение огня, гарантировать защиту гражданского населения и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - говорится в заявлении Евросоюза.

Также ЕС предлагает передать в Международный уголовный суд материалы по ситуации в Сирии.

Напомним, 20 февраля турецкие военные начали новую военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Ранее президент Сирии Башар Асад не планирует прекращать наступление на провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.