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Туреччина збереже військову присутність в Сирії, - Ердоган

Новини » Політика     21.02.2020 - 14:58
Туреччина збереже військову присутність в Сирії, - Ердоган
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Турецькі війська покинуть Ідліб після припинення насильства

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить зберігати військову присутність на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство Анадолу.

За словами Ердогана, турецькі війська залишатимуться в сирійській провінції Ідліб до того часу, поки режим Башара Асада не припинить насильство.

Крім того, сьогодні Ердоган провів телефонну розмову з німецьким канцлером Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо ситуації на півночі Сирії. Європейські лідери запропонували 5 березня провести у Стамбулі "чотиристоронній саміт" щодо Ідлібу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон та Меркель провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери Франції та Німеччини закликали Москву вплинути на режим Асада з метою припинення ескалації в провінції Ідліб.

Крім того, Європейський союз закликав учасників військового конфлікту у сирійському Ідлібі до припинення воєнних дій у регіоні. У Брюсселі закликали сторони конфлікту дотримуватися своїх зобов'язань.

Як писало РБК-Україна, 20 лютого турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак Асад не планує припиняти наступ на сирійську провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.

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