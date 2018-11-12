ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Турция сделает все возможное, чтобы не допутить легитимизации аннексии Крыма, - посол

Новости » Политика    12.11.2018 - 13:55
Турция сделает все возможное, чтобы не допутить легитимизации аннексии Крыма, - посол
Фото: Йонет Джан Тезель (ukr-ayna.com)

В Киеве сегодня проходит конференция делегатов Курултая 

Турция не признает аннексию Крыма Россией и будет продолжать внешнюю политику в этом направлении. Об этом на конференции делегатов Курултая в Киеве 12 ноября заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, Турция поддерживает лидеров крымских татар.

"Мы не признаем нелегитимную аннексию Крыма и будем сохранять внешнюю политику в этом направлении. Мы не боимся говорить открыто руководству России о том, что Турция не признает Крым в составе России. И мы будем делать все возможное, чтобы не произошло постепенной легитимизации аннексии Крыма", - отметил он.

Посол Турции также выразил благодарность лидерам крымских татар "за верность Украине".

"Ваша борьба заслуживает всяческих похвал, потому что она ненасильственная", - заявил Тезель.

Отметим, Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа, во время которой планируется обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма РФ.  

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогут работать в аннексированном Россией Крыму в случае, если будет достигнут консенсус среди стран-участниц организации.

Из Меджлиса предлагают исключать за сотрудничество с Россией, - Джемилев
Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияКрымТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь