Турция сделает все возможное, чтобы не допутить легитимизации аннексии Крыма, - посол

Фото: Йонет Джан Тезель (ukr-ayna.com)

В Киеве сегодня проходит конференция делегатов Курултая

Турция не признает аннексию Крыма Россией и будет продолжать внешнюю политику в этом направлении. Об этом на конференции делегатов Курултая в Киеве 12 ноября заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, Турция поддерживает лидеров крымских татар.

"Мы не признаем нелегитимную аннексию Крыма и будем сохранять внешнюю политику в этом направлении. Мы не боимся говорить открыто руководству России о том, что Турция не признает Крым в составе России. И мы будем делать все возможное, чтобы не произошло постепенной легитимизации аннексии Крыма", - отметил он.

Посол Турции также выразил благодарность лидерам крымских татар "за верность Украине".

"Ваша борьба заслуживает всяческих похвал, потому что она ненасильственная", - заявил Тезель.

Отметим, Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа, во время которой планируется обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма РФ.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогут работать в аннексированном Россией Крыму в случае, если будет достигнут консенсус среди стран-участниц организации.