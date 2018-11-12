В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа

Фото: конференция Курултая крымскотатарского народа в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

На конференцию приехали около 200 делегатов

Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа, во время которой планируется обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма РФ. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Среди тем, которые обсудят на конференции, будут, в частности, ситуация в оккупированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации полуострова Россией. Также будут говорить о выполнении постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014) "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму".

В то же время, многие делегаты не смогли приехать на конференцию. Однако председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что сегодня "будут искать механизмы, чтобы каждый смог заявить о своей позиции независимо от того, где он находится". Кроме того, во время конференции делегаты должны решить, как будет работать дальше Курултай в условиях оккупации Крыма.

Фото: конференция Курултая крымскотатарского народа в Киеве 12 ноября (Виталий Носач/РБК-Украина)

Первый Курултай крымскотатарского народа выбрали в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 он работал как национальные учредительное собрание, которое приняли основные крымскотатарские законы.

Курултай крымскотатарского народа возобновил свою деятельность в 1991 году. В Украине его признают высшим представительным органом крымских татар.

Напомним, ранее сообщалось, что власти аннексированного Россией Крыма намерен передать имущество Меджлиса крымскотатарского народу Духовному управлению мусульман.