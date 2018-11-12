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В ОБСЕ рассказали, когда смогут осуществлять мониторинг ситуации в аннексированном Крыму

Новости » Политика    12.11.2018 - 11:43
Иллюстративное фото (flickr.com.osce_smmu)
Иллюстративное фото (flickr.com.osce_smmu)

Необходимо достигнуть консенсуса среди стран-участниц организации, отметили в ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогут работать в аннексированном Россией Крыму в случае, если будет достигнут консенсус среди стран-участниц организации. Об этом говорится заявила представителя пресс-подразделения СММ ОБСЕ Драганы Николич-Соломон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Она напомнила, что в марте 2014 года 57 государств-участников ОБСЕ консенсусным решением приняли мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое изменение положений мандата СMM требует консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ, в частности Украины и России. Однако в отношении доступа СММ в Крым консенсус достигнут не был", - отметила она.

По словам представителя миссии, относительно мандата миссии есть интерпретации со стороны делегаций Украины, Канады, США и России относительно географии деятельности миссии, в частности, относительно Крымского полуострова.

"Пока соответствующий консенсус не будет достигнут, миссия не сможет осуществлять мониторинг в Крыму", - заявила Николич-Соломон.

Напомним, по словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Ирины Геращенко, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей оккупированной территории Украины, в том числе и к аннексированному Крыму.

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