Туреччина зробить все можливе, щоб не допутити легітимізації анексії Криму, - посол

Фото: Йонет Джан Тезель (ukr-ayna.com)

Сьогодні В Києві проходить конференція делегатів Курултаю

Туреччина не визнає анексію Криму Росією і буде продовжувати зовнішню політику в цьому напрямку. Про це на конференції делегатів Курултаю в Києві 12 листопада заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, Туреччина підтримує лідерів кримських татар.

"Ми не визнаємо нелегітимну анексію Криму і будемо зберігати зовнішню політику в цьому напрямку. Ми не боїмося говорити відкрито керівництва Росії про те, що Туреччина не визнає Крим у складі Росії. І ми будемо робити все можливе, щоб не відбулася поступова легітимізація анексії Криму", - зазначив він.

Посол Туреччини також висловив подяку лідерам кримських татар "за вірність Україні".

"Ваша боротьба заслуговує усіляких похвал, тому що вона ненасильницька", - заявив Тезель.

Зазначимо, Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу, під час якої планується обговорити завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму РФ.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зможуть працювати в анексованому Росією Криму в разі, якщо буде досягнуто консенсусу серед країн-учасниць організації.