ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Туреччина зробить все можливе, щоб не допутити легітимізації анексії Криму, - посол

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:55
Туреччина зробить все можливе, щоб не допутити легітимізації анексії Криму, - посол
Фото: Йонет Джан Тезель (ukr-ayna.com)

Сьогодні В Києві проходить конференція делегатів Курултаю

Туреччина не визнає анексію Криму Росією і буде продовжувати зовнішню політику в цьому напрямку. Про це на конференції делегатів Курултаю в Києві 12 листопада заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, Туреччина підтримує лідерів кримських татар.

"Ми не визнаємо нелегітимну анексію Криму і будемо зберігати зовнішню політику в цьому напрямку. Ми не боїмося говорити відкрито керівництва Росії про те, що Туреччина не визнає Крим у складі Росії. І ми будемо робити все можливе, щоб не відбулася поступова легітимізація анексії Криму", - зазначив він.

Посол Туреччини також висловив подяку лідерам кримських татар "за вірність Україні".

"Ваша боротьба заслуговує усіляких похвал, тому що вона ненасильницька", - заявив Тезель.

Зазначимо, Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу, під час якої планується обговорити завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму РФ.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зможуть працювати в анексованому Росією Криму в разі, якщо буде досягнуто консенсусу серед країн-учасниць організації.

Із Меджлісу пропонують виключати за співпрацю з Росією, - Джемілєв
Новини України КримРосійська ФедераціяКримТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся