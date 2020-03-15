ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Новости » Политика     15.03.2020 - 14:17
Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе
Фото: турецко-российский патруль (twitter.com/tcsavunma)

Российские и турецкие военные патрулировали автодорогу M4

Военнослужащие Турции и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб, где был установлен режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отмечается, что совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе.

Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Напомним, во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российскои патрулировании в провинции Идлиб.

Позже президент Турции пригрозил проведением новой военной операции в Сирии в случае, если силы режима Башара Асада нарушат достигнутые в Москве договоренности. Анкара пристально следит за действиями режима Асада в Сирии.

Кроме того, Турция угрожала предпринять односторонние действия в сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия не выполнит собственные обязательства рамках договоренностей, достигнутых в Москве.

Турция и Россия договорились о совместном патрулировании в Идлибе Россия и Турция достигли согласия по ситуации в Идлибе
Новости Украины Российская ФедерацияТурцияпатрулированиеСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь