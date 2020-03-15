ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина та Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Новини » Політика     15.03.2020 - 14:17
Туреччина та Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі
Фото: турецько-російський патруль (twitter.com/tcsavunma)

Російські та турецькі військові патрулювали автошлях M4

Військовослужбовці Туреччини та Росії провели спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб, де було встановлено режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Зазначається, що спільне турецько-російське патрулювання на автомобільному шляху M4 в Ідлібі проводиться з метою запобігання можливим провокаціям та заподіянню шкоди цивільному населенню в регіоні.

Туреччина та Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Нагадаємо, під час переговорів у Москві 5 березня президенти Туреччини та Російської Федерації домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. В рамках досягнутих угод було також домовлено про спільне турецько-російське патрулювання в провінції Ідліб.

Пізніше президент Туреччини пригрозив проведенням нової військової операції в Сирії у разі, якщо сили режиму Башара Асада порушать досягнуті в Москві домовленості. Анкара пильно слідкує за діями режиму Асада в Сирії.

Крім того, Туреччина погрожувала вжити односторонні дії в сирійській провінції Ідліб у разі, якщо Росія не виконає власні зобов'язання в рамках домовленостей, досягнутих у Москві.

Туреччина і Росія домовилися про спільне патрулювання в Ідлібі Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
Новини України Російська ФедераціяТурцияпатрулированиеСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся