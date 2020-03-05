Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу

Напомним, с 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.

Кроме того, глава Совета Европы Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. В разговоре с президентом РФ Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.