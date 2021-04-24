Турция резко отреагировала на признание Байденом геноцида армян: подрывает доверие

Турция полностью отвергла заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян. В МИД страны заявили, что это подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он заявил, что слова не могут изменить или переписать историю.
"Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал он.
Также в заявлении МИД Турции говорится, что слова Байдена подрывают отношения между Вашингтоном и Анкарой.
"Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", - говорится в заявлении.
Отметим, сегодня Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.
До этого Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян.
Напомним, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.