Туреччина різко відреагувала на визнання Байденом геноциду вірмен: підриває довіру

Туреччина повністю відкинула заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен. У МЗС країни заявили, що це підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Він заявив, що слова не можуть змінити або переписати історію.
"Нам немає чому вчитися у кого-небудь щодо нашого минулого. Політичний опортунізм - найбільша зрада миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, засновану виключно на популізмі", - написав він.
Також у заяві МЗС Туреччини йдеться, що слова Байдена підривають відносини між Вашингтоном і Анкарою.
"Ця заява США, яка спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята турецьким народом і відкриє глибоку рану, яка завдасть шкоди нашій взаємній довірі і дружбі", - йдеться в заяві.
Зазначимо, сьогодні Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.
До цього Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен.
Нагадаємо, в 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.