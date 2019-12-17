ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Администрация Трампа воздерживается от признания геноцида армян

Новости » В мире     17.12.2019 - 21:27
Администрация Трампа воздерживается от признания геноцида армян
Фото: Белый дом (wikimedia.org MattWade)

При этом Белый дом продолжает считать убийства армян турками массовыми преступлениями

Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признает геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что несмотря на то, что Белый дом воздержался от одобрения резолюции, администрация президента США по-прежнему считает убийства армян в Османской империи массовыми преступлениями.

"Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу с апреля прошлого года", - сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 12 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян. После этого Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Соединенных Штатов Дэвида Саттерфилда.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция осуждает решение Сената США относительно признания геноцида армян. В Анкаре считают, что признание геноцида армян вредит отношениям между Турцией и США.

Сенат США одобрил оборонный бюджет с военной помощью Украине США осудили насилие на акциях в Киеве
Новости Украины геноцид армянСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь