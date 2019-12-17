Администрация Трампа воздерживается от признания геноцида армян

Фото: Белый дом (wikimedia.org MattWade)

При этом Белый дом продолжает считать убийства армян турками массовыми преступлениями

Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признает геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что несмотря на то, что Белый дом воздержался от одобрения резолюции, администрация президента США по-прежнему считает убийства армян в Османской империи массовыми преступлениями.

"Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу с апреля прошлого года", - сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 12 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян. После этого Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Соединенных Штатов Дэвида Саттерфилда.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция осуждает решение Сената США относительно признания геноцида армян. В Анкаре считают, что признание геноцида армян вредит отношениям между Турцией и США.