Турция раскритиковала США за заявление о сирийской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление США относительно того, что добытая в Сирии нефть идет на нужды сирийских демократических сил, которые в Турции считаются террористической организацией. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, природные ресурсы должны идти на нужды сирийского народа, а не террористических организаций.

"Они (США - ред.) открыто признают, что находятся в Сирии из-за запасов нефти. Мы говорим о стране, которая не скрывает, что находится в Сирии из-за нефтяных запасов, и видим, в частности, что доходы от этих ресурсов идут на поддержку террористических организаций. Турция против этого. Эти запасы принадлежат сирийскому народу и должны оцениваться с точки зрения их пользы для жителей Сирии" - сказал Чавушоглу.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что сирийская нефть не используется в интересах Америки, а полностью идет на нужды сирийских демократических сил. Как сообщили в Госдепе, нефть добывается местными властями на благо местных общин.

Также РБК-Украина писало, что Турция готова начать отправку на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые находятся в турецких тюрьмах. Как сообщило турецкое правительство, с понедельника они начнут отправлять на родину около 1200 заключенных боевиков "ИГИЛ".