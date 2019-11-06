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В США опровергли использование сирийской нефти

Новости » В мире     06.11.2019 - 21:49
В США опровергли использование сирийской нефти
Иллюстративное фото (bbc.com)

В Госдепартаменте США сообщили, что сирийская нефть используется в интересах местной власти

США не использует нефть, которую добывают на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя госдепартамента, нефть используется сирийскими властями для собственных нужд, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что американские энергетические компании могут эксплуатировать добытую нефть в Сирии.

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет никаких указаний от администрации на что-либо, связанное с нефтяными месторождениями", - сообщил представитель Госдепа США.

Также в Госдепартаменте отметили, что цель миссии США в Сирии не ограничивается нефтяными месторождениями, а сосредоточена на обеспечении района для продолжения борьбы Вашингтона с Исламским государством.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американские власти приняли решение оставить около 500 военных для охраны нефтяных месторождений в Сирии. Позже глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и применят силу, если кто-то попытается их захватить.

Также сообщалось, что 1 ноября Соединенные Штаты возобновили патрулирование в Сирии. Американские военные провели патрулирование 40 км в районе нефтяных месторождений.

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