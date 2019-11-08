ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция начала высылать на родину террористов ИГ

Новости » Политика     08.11.2019 - 21:27
Турция начала высылать на родину террористов ИГ
Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

В турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки ИГ

Турция готовится приступить к отправке на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), находящихся сейчас в турецких тюрьмах. Об этом сообщает РБК-Украина на со ссылкой на DW.

Сообщается, что на прошлой неделе Сойлу сообщил о том, что в турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки "Исламское государство". Только в ходе военной операции Турции в Сирии было задержано 287 боевиков.

"Мы же сказали, что отправим их к вам назад. Мы приступим к этому в понедельник", - говорится в сообщении.

Только в тюрьмах, находящихся под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) сегодня содержатся десятки тысяч джихадистов вместе с их женами и детьми, в том числе лица, имеющие гражданство стран ЕС.

Напомним, в городе Азаз на севере Сирии турецкие войска задержали сестру покойного лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Турецкие власти надеятся получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

Как сообщало РБК-Украина, в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

Ранее сообщалось, США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Эрдоган сообщил, когда Турция покинет Сирию В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади
Новости Украины ИГИЛТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь