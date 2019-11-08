Турция начала высылать на родину террористов ИГ

Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

В турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки ИГ

Турция готовится приступить к отправке на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), находящихся сейчас в турецких тюрьмах. Об этом сообщает РБК-Украина на со ссылкой на DW.

Сообщается, что на прошлой неделе Сойлу сообщил о том, что в турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки "Исламское государство". Только в ходе военной операции Турции в Сирии было задержано 287 боевиков.

"Мы же сказали, что отправим их к вам назад. Мы приступим к этому в понедельник", - говорится в сообщении.

Только в тюрьмах, находящихся под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) сегодня содержатся десятки тысяч джихадистов вместе с их женами и детьми, в том числе лица, имеющие гражданство стран ЕС.

Напомним, в городе Азаз на севере Сирии турецкие войска задержали сестру покойного лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Турецкие власти надеятся получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

Как сообщало РБК-Украина, в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

Ранее сообщалось, США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.