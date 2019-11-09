Туреччина розкритикувала США за заяву про сирійську нафту

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував заява США щодо того, що здобута в Сирії нафта йде на потреби сирійських демократичних сил, які в Туреччині вважаються терористичною організацією. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, природні ресурси повинні йти на потреби сирійського народу, а не терористичних організацій.

"Вони (США - ред.) відкрито визнають, що знаходяться в Сирії через запасів нафти. Ми говоримо про країну, яка не приховує, що знаходиться в Сирії з-за нафтових запасів, і бачимо, зокрема, що доходи від цих ресурсів йдуть на підтримку терористичних організацій. Туреччина проти цього. Ці запаси належать сирійському народові і повинні оцінюватися з точки зору їх користі для жителів Сирії", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США заявили, що сирійська нафта не використовується в інтересах Америки, а повністю йде на потреби сирійських демократичних сил. Як повідомили в Держдепі, нафта видобувається місцевою владою на благо місцевих громад.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина готова почати відправку на батьківщину бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІГ), які перебувають у турецьких в'язницях. Як повідомило турецьке уряд, з понеділка вони почнуть відправляти на батьківщину близько 1200 ув'язнених бойовиків "ИГИЛ".