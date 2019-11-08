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Эрдоган сообщил, когда Турция покинет Сирию

Новости » В мире     08.11.2019 - 21:07
Эрдоган сообщил, когда Турция покинет Сирию
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турция готова покинуть Сирию после того, как регион покинут другие страны

Турция готова вывести войска из Сирии лишь после вывода войск из региона остальными странами. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

"Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны", - сообщил Эрдоган.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы на глубине 10 км.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Реджеп Эрдоган пообещал "открыть ворота" в Европу для миллионов мигрантов, если не будет оказана дополнительная международная поддержка. Эрдоган призвал страны Европейского союза оказать дополнительную финансовую поддержку.

Также сообщалось, что турецкие службы безопасности задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Ранее была задержана сестра Абу Бакра аль-Багдади.

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Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирия
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