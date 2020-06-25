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Турция профинансирует закупку товаров для ВСУ на почти 35 млн долларов

Новости » Политика     25.06.2020 - 18:04
Турция профинансирует закупку товаров для ВСУ на почти 35 млн долларов
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин утвердил соответствующее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Турция профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около 35 млн долларов. Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

Об этом сообщает правительственный портал.

Также правительство одобрило протокол о воплощении финансовой помощи между КМУ и правительством Турции.

Указанные документы подписали 3 февраля 2020 года в Киеве во время 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при участии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

"Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около 35 млн долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - указано в сообщении.

Эти средства также направят на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих 5 лет.

Напомним, Зеленский и Эрдоган договорились, что Украина и Турция в ближайшее время ускорят подготовку соглашения о зоне свободной торговли.

Как писало РБК-Украина, президенты также обсудили восстановление авиасообщения между странами уже с 1 июля.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ТурцияВооруженные силы УкраиныКабинет Министров Украины
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