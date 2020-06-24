Украина и Турция ускорят подготовку соглашения о ЗСТ

Фото: Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стороны выходят на финализацию переговоров

Украина и Турция в ближайшее время ускорят подготовку соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Соответствующей договоренности достигли лидеры Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что сегодня Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Стороны обсудили реализацию договоренностей заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое прошло 3 февраля в Киеве.

"Главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на февраль 2020 года Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ; изначально ожидалось, что зона свободной торговли начнет работать между странами еще в 2018 году.

В мае 2020 года посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс о подписании Соглашения о зоне свободной торговли еще продолжается.

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Автор: РБК-Украина