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Туреччина профінансує закупівлю товарів для ЗСУ на майже 35 млн доларів

Новини » Політика     25.06.2020 - 18:04
Туреччина профінансує закупівлю товарів для ЗСУ на майже 35 млн доларів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд затвердив відповідну угоду про військово-фінансове співробітництво

Туреччина профінансує закупівлю товарів та послуг для Збройних сил України на суму близько 35 млн доларів. Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду про військово-фінансове співробітництво.

Про це повідомляє урядовий портал.

Також уряд схвалив протокол про втілення фінансової допомоги між КМУ та урядом Туреччини.

Зазначені документи підписали 3 лютого 2020 року у Києві під час 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною за участі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

"Прийняті акти створюють правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу в розмірі 205 млн турецьких лір (в еквіваленті близько 35 млн доларів США) на закупівлю товарів і послуг військового призначення для забезпечення потреб Збройних сил України", - вказано у повідомленні.

Ці кошти також направлять на оплату навчальних курсів для українських військовослужбовців у навчальних центрах Збройних сил Туреччини упродовж наступних 5 років.

Нагадаємо, Зеленський та Ердоган домовилися, що Україна і Туреччина найближчим часом прискорять підготовку угоди про зону вільної торгівлі.

Як писало РБК-Україна, президенти також обговорили відновлення авіасполучення між країнами вже з 1 липня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ТурцияЗбройні сили УкраїниКабінет Міністрів України
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