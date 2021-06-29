Турция приостановит авиасообщение с рядом стран из-за новых штаммов коронавируса
Власти Турции приняли решение приостановить прямое авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Прекратить полеты планируется с 1 июля текущего года до особого распоряжения.
Об этом сообщило агентство Daily Sabah со ссылкой на заявление МВД страны.
Отмечается, что с 1 июля текущего года до особого распоряжения приостанавливается прямое авиасообщение со следующими странами:
- Бангладеш;
- Бразилия;
- Непал;
- Индия;
- Шри-Ланка;
- ЮАР (Южно-Африканской Республикой).
Кроме того, прибывающие в Турцию из этих стран должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. При этом они будут помещены на 14 дневный карантин.
В МВД отметили, что это решение было принято на фоне всплеска новых случаев COVID-19 в некоторых странах, вызванных новыми штаммами коронавируса.
Напомним, Россия с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.