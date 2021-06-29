Турция приостановит авиасообщение с рядом стран из-за новых штаммов коронавируса

Власти Турции приняли решение приостановить прямое авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Прекратить полеты планируется с 1 июля текущего года до особого распоряжения.

Об этом сообщило агентство Daily Sabah со ссылкой на заявление МВД страны.

Отмечается, что с 1 июля текущего года до особого распоряжения приостанавливается прямое авиасообщение со следующими странами:

Бангладеш;

Бразилия;

Непал;

Индия;

Шри-Ланка;

ЮАР (Южно-Африканской Республикой).

Кроме того, прибывающие в Турцию из этих стран должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. При этом они будут помещены на 14 дневный карантин.

В МВД отметили, что это решение было принято на фоне всплеска новых случаев COVID-19 в некоторых странах, вызванных новыми штаммами коронавируса.