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Украина откроет прямое авиасообщение с Саудовской Аравией: дата первого рейса

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 18:02
Украина откроет прямое авиасообщение с Саудовской Аравией: дата первого рейса Фото: Flynas осуществит первый прямой рейс из Украины (flickr.com aeropics31)
Автор: РБК-Украина

Первый авиарейс из Украины в Саудовской Аравии состоится уже в эту пятницу, 11 июня. Перелет Киев-Эр-Рияд осуществит лоукостер из Ближнего Востока - компания Flynas.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Известно, что первый обратный рейс Эр-Рияд-Киев состоится в воскресенье, 13 июня.

По информации ведомства, авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. Так, с 18 июня сообщение между городами начнут происходить ежедневно в обе стороны.

"Раньше Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай",- отмечают в министерстве.

Ранее РБК-Украина писало, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приостановила запуск рейсов между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.

Добавим, что авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом. Самолет был почти часа в дороге.

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