Россия после двух месяцев "бана" решила возобновить полеты в Турцию

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Еакое решение российские власти приняли на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

"На заседании оперативного штаба (по борьбе с коронавирусом - ред.) было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — цитирует агентство вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикова.

По ее словам, в Турции побывала инспекционная группа, которая оценила готовность турецких курортов принимать туристов. Также изучалась ситуация в аэропортах. В частности, способность выявлять пассажиров с высокой температурой и возможность сделать тест на коронавирус.