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Туреччина призупинить авіасполучення з низкою країн через нові штами коронавірусу

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Анкара, Вівторок 29 червня 2021 15:38
Туреччина призупинить авіасполучення з низкою країн через нові штами коронавірусу Фото: Туреччина призупинить авіасполучення з низкою країн (Pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Туреччини прийняла рішення призупинити пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу. Припинити польоти планується з 1 липня поточного року до особливого розпорядження.

Про це повідомило Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни.

Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з наступними країнами:

  • Бангладеш;
  • Бразилія;
  • Непал;
  • Індій;
  • Шрі-Ланка;
  • ПАР (Південно-Африканською Республікою).

Крім того, прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.

У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.

Нагадавши, Росія з 22 червня відновила авіасполучення з Туреччиною на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом.

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