Туреччина призупинить авіасполучення з низкою країн через нові штами коронавірусу
Влада Туреччини прийняла рішення призупинити пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу. Припинити польоти планується з 1 липня поточного року до особливого розпорядження.
Про це повідомило Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни.
Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з наступними країнами:
- Бангладеш;
- Бразилія;
- Непал;
- Індій;
- Шрі-Ланка;
- ПАР (Південно-Африканською Республікою).
Крім того, прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.
У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.
Нагадавши, Росія з 22 червня відновила авіасполучення з Туреччиною на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом.