Турция приняла решение о продлении военных операций в Сирии и Ираке

Турецкий парламент принял решение о продлении военных операций на территории Сирии и Ирака до 30 октября 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailySabah.

Решение было принято после того, как министерство национальной обороны объявило, что Турция завершила все приготовления к военной операции в районе к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания безопасной зоны.

"Создание безопасной зоны - коридора мира, имеет важное значение для безопасности сирийцев, стабильности и мира в регионе. Силы безопасности Турции никогда не допустят создания террористического коридора на наших границах. Все приготовления к операции завершены", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом, он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запретных" действий уничтожением турецкой экономики.

Также сообщалось, что Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии. По словам министра иностранных дел Британии Эндрю Меррисона, готовящееся вторжение турецких войск на территорию Сирии вызывают серьезную обеспокоенность Лондона.