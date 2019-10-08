Турция заявила о завершении подготовки к операции в Сирии

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В Минобороны Турции заявили, что не допустят террористического коридора на границе

Министерство обороны Турции заявило о завершении подготовки к проведению операции на севере Сирии. Об этом турецкое военное ведомство сообщило в своем Twitter.

В турецком Минобороны отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.

"Генштаб Вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - заявили в министерстве.

Напомним, вечером 7 октября турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и к вечеру атаковала штаб курдов.

Также появилась информация и видео, как турецкие военные и техника пересекают границу с Сирией через контрольно-пропускной пункт Джараблус, двигаясь в сторону Манбиджа.