Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии

Фото: бомбардировка в Сирии (rfsmediaoffice.com)

В Британии считают, что военные действия Турции могут дестабилизировать ситуацию в регионе

Великобритания предостерегла Турцию против начала односторонних военных действий на севере Сирии, после начала отведения войск США. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Британии Эндрю Меррисона, готовящееся вторжение турецких войск на территорию Сирии вызывают серьезную обеспокоенность Лондона.

"Мы не поддерживаем намеченные Турцией действия и находимся в тесном контакте с международными партнерами, включая США, Францию и Германию. Односторонних военных действий следует избегать, так как это дестабилизирует регион и поставит под угрозу усилия по обеспечению прочного поражения Даеша (Исламского государства - ред.)", - заявил Меррисон.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что вечером 7 октября Турция нанесла авиаудар по базе курдов в сирийской провинции Хасеке. Сообщается, что удар был нанесен по позициям Сирийских демократических сил курдской милиции, которая объединилась с силами США против группировки "Исламское государство" в Сирии.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что на севере Сирии находятся около 50 американских солдат. По словам Трампа, он предупредил президента Турции Эрдогана, что если американские военные получат ранения, у него будут "большие неприятности".