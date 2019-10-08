Туреччина ухвалила рішення про продовження військових операцій в Сирії та Іраку

Турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій на території Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailySabah.

Рішення було прийнято після того, як міністерство національної оборони оголосило, що Туреччина завершила всі приготування до військової операції в районі на схід від річки Євфрат у Сирії для створення безпечної зони.

"Створення безпечної зони - коридору світу, має важливе значення для безпеки сирійців, стабільності та миру в регіоні. Сили безпеки Туреччини ніколи не допустять створення терористичного коридору на наших кордонах. Усі приготування до операції завершені", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому, він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррисона, готується вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликають серйозну стурбованість Лондона.