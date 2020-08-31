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Турция предупредила о стрельбах в Средиземном море до 11 сентября

Анкара, Понедельник 31 августа 2020 01:12
Турция предупредила о стрельбах в Средиземном море до 11 сентября
Фото: флаг Турции (aa.com.tr)
Автор: Инна Собора

Уведомление передали для капитанов средиземноморских судов

Министерство национальной обороны Турции предупредило о проведении учений с боевыми стрельбами в Средиземном море. Они продлятся до 11 сентября.

Об этом сообщает "Анадолу".

Учения проводят в морской зоне к югу от района Анамур.

"Закрытие морской зоны для навигации в этой части Средиземного моря действительно до 11 сентября", - говорится в сообщении.

Уведомление для капитанов средиземноморских судов передали по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (в судоходной навигации она служит для передачи навигационной и метеорологической информации безопасности, - ред.) .

Напомним, 29 августа, над восточным Средиземноморьем самолеты военно-воздушных сил Турции перехватили военные самолеты Греции.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

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