Турция предупредила о стрельбах в Средиземном море до 11 сентября

Уведомление передали для капитанов средиземноморских судов
Министерство национальной обороны Турции предупредило о проведении учений с боевыми стрельбами в Средиземном море. Они продлятся до 11 сентября.
Об этом сообщает "Анадолу".
Учения проводят в морской зоне к югу от района Анамур.
"Закрытие морской зоны для навигации в этой части Средиземного моря действительно до 11 сентября", - говорится в сообщении.
Уведомление для капитанов средиземноморских судов передали по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (в судоходной навигации она служит для передачи навигационной и метеорологической информации безопасности, - ред.) .
Напомним, 29 августа, над восточным Средиземноморьем самолеты военно-воздушных сил Турции перехватили военные самолеты Греции.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.