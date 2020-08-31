Туреччина попередила про стрільби в Середземному морі до 11 вересня

Фото: прапор Туреччини (aa.com.tr)

Повідомлення передали для капітанів середземноморських суден

Міністерство національної оборони Туреччини попередило про проведення навчань з бойовими стрільбами в Середземному морі. Вони триватимуть до 11 вересня.

Про це повідомляє "Анадолу".

Навчання проводять в морській зоні на південь від районі Анамур.

"Закриття морської зони для навігації в цій частині Середземного моря дійсне до 11 вересня", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення для капітанів середземноморських судів передали по міжнародній автоматизованій системі оповіщення NAVTEX (в судноплавної навігації вона служить для передачі навігаційної і метеорологічної інформації безпеки, - ред.).

Нагадаємо, 29 серпня, над східним Середземномор'ям літаки військово-повітряних сил Туреччини перехопили військові літаки Греції.

Раніше турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина зробить все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.