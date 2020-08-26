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Турция не поступится своими правами в близлежащих морях, - Эрдоган

Среда 26 августа 2020 15:01
Турция не поступится своими правами в близлежащих морях, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Автор: Андрей Козловский

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях. Он также сделал прямое предупреждение Греции, если та попытается помешать им в исследованиях.

Об этом сообщает Kathimerini.

По словам Эрдогана, турецкая сторона не будет идти на компромисс в отношении территорий, которые ей принадлежат.

"Если (Греция - ред.) хочет заплатить цену, пусть приходит и встретится с нами. Если у них не хватит смелости для этого, они должны стоять в стороне от нас", - заявил Эрдоган.

Напомним, сегодня Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения ради преодоления растущей напряженности в Средиземном море между Грецией и Турцией.

Кроме того, Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

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